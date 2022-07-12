Отражение «Буханки»: немцы построили очень странный микроавтобус

По габаритам машина заметно компактнее ульяновского микроавтобуса, ведь длина немецкой машины — всего 3945 мм. То есть XBUS Camper всего на 20 сантиметров крупнее трехдверной LADA Niva Legend! При этом весит стильный «вагончик» всего 450 килограммов.

При столь микроскопических размерах микроавтобсу вполне хватает четырех мотор-колес суммарной отдачей 20 л. с. Правда, в пиковом режиме двигатели выдают 76 силенок, так что трогается и разгоняется лупоглазый малыш достаточно бодро.

В базовой версии запас хода на одном заряде составляет только 200 километров, но это при условии, что клиент ограничился 10-киловаттной батарейкой. А если заказать аккумулятор емкостью 30 кВт⋅ч, то «дальнобойность» возрастает до 600 км.

В стандартном исполнении каркасно-панельный автомобильчик стоит около €17 000 (это примерно миллион рублей). Но вот именно кемпер, оборудованный двумя спальными местами, встроенной кухней и солнечными панелями, облегчит кошелек на €30 000.

Кроме того, немцы предлагают доплатить за «внедорожное шасси»: за этим словосочетанием скрываются более «злая» резина и увеличенный (до 21 сантиметра) дорожный просвет. На таком карапузе можно и в пир, и в мир, и на относительное бездорожье.