АВТОВАЗ начал производство «антикризисной» LADA NIVA Legend

АВТОВАЗ приступил к выпуску LADA NIVA Legend в комплектации Classic'22. Компания объявила, что машина оснащена гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплением детских кресел ISOFIX, дневными ходовыми огнями, борткомпьютером, стальными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера. Двигатель — все тот же старый добрый 1,7-литровый восьмиклапанник мощностью 83 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой».

Напомним, что ранее автопроизводитель приступил к выпуску LADA Granta Classic, лишенную ABS и подушек безопасности. Видимо, LADA NIVA Legend Classic в рамках той же производственной схемы, также выпускается без этих электронных устройств. Цены на старую-новую NIVA Legend в «антикризисном» исполнении пока не объявлены.