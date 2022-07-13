Японцы выкатили новую Honda CR-V со старыми технологиями

Если дизайн нового поколения CR-V мы уже могли видеть на фотографиях ранее, то о перечне оснащения стало известно только сейчас. Так, уже в «базе» кроссовер обзавелся цифровой приборной панелью, новыми анатомическими креслами, десятком подушек безопасности, но достаточно скромным головным дисплеем, чья диагональ составляет всего семь дюймов.
Впрочем, опционально можно увеличить ее до девяти. Хотя сегодня даже китайцы устанавливают в свои автомобили экраны под 13 дюймов! Что ж, как известно, у японцев все пути согласования проходят довольно долго, и пока они утверждают одни «фишки», на рынке уже вовсю появляются другие, причем куда более современные.
Что еще? За доплату можно получить беспроводную зарядку для смартфонов и мощную аудиосистему от Bose с 12-ю динамиками. А еще в Honda CR-V самый большой багажник за всю историю модели — 1028 литров. Кроме того, добавилось пространство для задних седоков.
Впрочем, куда любопытнее изменения по технике. К примеру, отныне в автомобиле появился помощник при движении на склоне, который, к слову, был у Hyundai Creta даже в прошлом поколении. А еще система полного привода Real Time AWD оборудована различными режимами движения: экономичный, стандартный, снежный и спортивный.
Что касается силовой линейки, то в ее гамму вошел 1,5-литровый турбированный мотор, работающий с вариатором, умеющим имитировать переключения передач. Мощность бензинового агрегата — 193 л. с. Кроме того, предлагается и гибрид на основе 2-литровой «бензинки», спаренной с двумя электродвижками. Такая установка досталась псевдоспортивным версиям CR-V Sport и Sport Touring, которые могут «удивить» тягой о 207 «лошадях».
В общем, японцы явно отстают со своей новинкой от трендов в современном автопроме, хотя это и не отбирает у модели права на существование. Тем более, что кроссовер CR-V во все времена пользовался популярностью у массового потребителя. Вероятно, шестое поколение призвано укрепить позиции бренда на рынке. Вот только не на российском. Напомним, что у нас Honda свернула продажи автомобилей «до лучших времен», которые для марки имеют риск не наступить никогда.