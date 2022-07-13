Японцы выкатили новую Honda CR-V со старыми технологиями

Если дизайн нового поколения CR-V мы уже могли видеть на фотографиях ранее, то о перечне оснащения стало известно только сейчас. Так, уже в «базе» кроссовер обзавелся цифровой приборной панелью, новыми анатомическими креслами, десятком подушек безопасности, но достаточно скромным головным дисплеем, чья диагональ составляет всего семь дюймов.

Впрочем, опционально можно увеличить ее до девяти. Хотя сегодня даже китайцы устанавливают в свои автомобили экраны под 13 дюймов! Что ж, как известно, у японцев все пути согласования проходят довольно долго, и пока они утверждают одни «фишки», на рынке уже вовсю появляются другие, причем куда более современные.

Что еще? За доплату можно получить беспроводную зарядку для смартфонов и мощную аудиосистему от Bose с 12-ю динамиками. А еще в Honda CR-V самый большой багажник за всю историю модели — 1028 литров. Кроме того, добавилось пространство для задних седоков.