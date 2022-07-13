Kia показала купе-кроссовер Xceed в новом амплуа

Среди прочих изменений — освеженные бамперы, модернизированная светотехнрика, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава. Салон преобразился за счет комбинированной отделки, слегка перелицованных элементов интерьера и интеграции нового мультимедийно-развлекательного центра. Кроме того, корейцы нашпиговали кроссовер увесистым набором продвинутых опций.

Известно, что обновленец предстанет на суд общественности 18 июля. Когда он появится в России и появится ли вообще — пока остается загадкой.