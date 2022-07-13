Kia показала купе-кроссовер Xceed в новом амплуа

Фото производителя
Мода на купе-кроссоверы набирает обороты. Причем во всех сегментах — от премиального до массового. Вот и дошла очередь до корейского Kia Xceed, пережившего рестайлинг, который сочно преобразил внешность автомобиля.
Мирон Горин

Cудя по распространенным тизерам, обновленный Kia Xceed получил подретушированный «фасад» и «причесанную» корму. Агрессивный силуэт задней части авто перекликается с последней, представленной в России новинкой от премиальных японцев — Infiniti QX55.

Нельзя не согласиться: красиво и дерзко! Умеют корейцы брать за основу лучшие мировые образцы, разбавляя концепцию самобытностью.

Фото производителя

Среди прочих изменений — освеженные бамперы, модернизированная светотехнрика, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава. Салон преобразился за счет комбинированной отделки, слегка перелицованных элементов интерьера и интеграции нового мультимедийно-развлекательного центра. Кроме того, корейцы нашпиговали кроссовер увесистым набором продвинутых опций.

Известно, что обновленец предстанет на суд общественности 18 июля. Когда он появится в России и появится ли вообще — пока остается загадкой.

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13 июля 2022
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