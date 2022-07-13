Круче, чем Kia Sportage: Geely показала революционный кроссовер FX11

Фото: autohome.com.cn.
Китайская Geely, похоже, готовится отвоевать рынки, где сейчас господствуют корейские автопроизводители. Во всяком случае, все последние новинки «поднебесного» бренда выглядят не менее, если не более «дерзко», чем продукты, вышедшие под марками Kia и Hyundai. Самое свежее тому подтверждение — кроссовер Geely FX11, что оказался рассекречен до официальной премьеры.
Алексей Кованов

До этого Geely, конечно, делала эффектные машины. Но не настолько! Своей огромной решеткой радиатора и «стекающими» фарами новинка немного напоминает Cadillac XT4, однако дизайнеры Geely усилили образ рублеными формами, отчего SUV выглядит крайне солидно.

При этом заданный передней частью стиль поддерживают острые выштамповки на боковинах, а также «сложносочиненная» крышка багажника, по которой раскинулась горизонтальная светодиодная полоса и большими буквами выписано название марки.

  • Фото: autohome.com.cn.
  • Фото: autohome.com.cn.

Из обнародованных китайским Минпромом данных следует, что длина нового кроссовера составляет 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1705 мм, а размерность колесной базы — 2777 мм. То есть перед нами машина на 17 сантиметров длинее фольксвагеновского «Тигуана».

Новый FX11 построен на платформе CMA, к созданию которой также приложили руку инженеры Volvo. Однако подробные технические характеристики будут опубликованы во время премеры модели… Хотя есть предположение, что основу моторной гаммы составят движки 1.5 и 2.0 л.

Разумеется, есть неиюллюзорный шанс того, что российский офис Geely захочет привезти этот кроссовер и в Россию. Тем более, что недавно китайские марки резким наскоком отхватили гигантский кусок российского авторынка. И рыночный успех необходимо закрепить.

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13 июля 2022
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