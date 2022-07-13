Круче, чем Kia Sportage: Geely показала революционный кроссовер FX11

Из обнародованных китайским Минпромом данных следует, что длина нового кроссовера составляет 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1705 мм, а размерность колесной базы — 2777 мм. То есть перед нами машина на 17 сантиметров длинее фольксвагеновского «Тигуана».

Новый FX11 построен на платформе CMA, к созданию которой также приложили руку инженеры Volvo. Однако подробные технические характеристики будут опубликованы во время премеры модели… Хотя есть предположение, что основу моторной гаммы составят движки 1.5 и 2.0 л.

Разумеется, есть неиюллюзорный шанс того, что российский офис Geely захочет привезти этот кроссовер и в Россию. Тем более, что недавно китайские марки резким наскоком отхватили гигантский кусок российского авторынка. И рыночный успех необходимо закрепить.