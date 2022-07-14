Автокредит ограниченного действия: LADA и UAZ продают со скидкой в 20%

— Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд. рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года, — сообщает ведомство.

Программа распространяется на новые машины марок LADA, УАЗ и ГАЗ стоимостью не более 2 млн. рублей и подразумевает финансирование из госбюджета 20-процентной скидки при их покупке. Для авто, продаваемых в Дальневосточном федеральном округе, скидка составит 25% — чтобы компенсировать затраты на их доставку из европейской части России.

Кроме того, господдержку получат электромобили марки Evolute, выпуск которых налаживается на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них действует повышенная скидка — 35% от стоимости т/с, но не более 925 000 рублей. Напомним, что в Липецке создается сборочное производство по выпуску «электричек» от китайской Sokon Group. Под названием Evolute планируется вывести на российский рынок ее электрический кроссовер Voyah Free.

Программа господдержки также предусматривает организацию льготного лизинга. В его рамках скидка составит 10% от цены автомобиля, но не более 500 000 рублей. Такая схема распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства: УАЗ, LADA, ГАЗ, КамАЗ и «Урал». Госпрограмма поддержки российских автопроизводителей начинает действовать с 14 июля. Согласно планам Минпромторга, с использованием льготного автокредитования предполагается реализовать не менее 50 000 легковушек, а по льготному лизингу — 25 700 единиц техники.