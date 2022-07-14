«Обновленный» LADA Largus получит маломощный двигатель

Фото производителя.
В Тольятти решили перевести на трехсменный график работы производство, что собирает 90-сильные восьмиклапанники ВАЗ−11182. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, для чего флагману российского автопрома срочно понадобилось такое количество моторов.
Алексей Кованов

Все дело — в анонсированном перезапуске семейства LADA Largus. По сведениям инсайдеров, фургоны и универсалы вернуться на заводской конвейер до конца июня. А поскольку наладить сборку 16-клапанных двигателей автогигант сейчас не способен (из-за пресловутого дефицита заграничных комлектующих), то все «Ларгусы» будут оснащаться менее мощными агрегатами.

Кроме того, линия, с которой сходят автомобили LADA Granta, серьезно разогналась: в день вазовцам удается выпускать по 600 машин. Так что круглосуточный режим производства «восьмиклапанников» вполне объясним: заводу сейчас нужно очень много моторов.

А еще Волжский автозавод возобновил выпуск LADA Niva Legend, разработав «упрощенную» комплектацию Classic 2022-го модельного года. Портал «АвтоВзгляд» решил уточнить, чем новинка может быть интересна российскому покупателю.

АВТОВАЗ, двигатель, производители, кризис, производство, ДВС, автозаводы, бюджетные авто, санкции
14 июля 2022
232