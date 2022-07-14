«Обновленный» LADA Largus получит маломощный двигатель

Все дело — в анонсированном перезапуске семейства LADA Largus. По сведениям инсайдеров, фургоны и универсалы вернуться на заводской конвейер до конца июня. А поскольку наладить сборку 16-клапанных двигателей автогигант сейчас не способен (из-за пресловутого дефицита заграничных комлектующих), то все «Ларгусы» будут оснащаться менее мощными агрегатами.

Кроме того, линия, с которой сходят автомобили LADA Granta, серьезно разогналась: в день вазовцам удается выпускать по 600 машин. Так что круглосуточный режим производства «восьмиклапанников» вполне объясним: заводу сейчас нужно очень много моторов.

А еще Волжский автозавод возобновил выпуск LADA Niva Legend, разработав «упрощенную» комплектацию Classic 2022-го модельного года. Портал «АвтоВзгляд» решил уточнить, чем новинка может быть интересна российскому покупателю.