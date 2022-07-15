АВТОВАЗ запустил бесплатную диагностику и замену масла для владельцев LADA

Фото: АвтоВзгляд
Локомотив отечественной автоиндустрии запустил любопытную акцию для владельцев автомобилей LADA, позволяющую пройти ТО совершенно бесплатно. Правда, программа «Сервис легких дорог» работает временно. Советуем поспешить –услуги закончит действовать 15 сентября.
Мирон Горин

Официальные дилеры LADA проведут бесплатную диагностику автомобиля по 30 пунктам, проверив работу мотора, подвески, тормозной системы и электрооборудования. На услугу можно рассчитывать при оформлении последующего заказ-наряда на какой-либо ремонт.

А еще при прохождении регламентного техобслуживания клиент получит фирменную карту программы «Помощь на дороге +», которая поможет в пути, если, например, закончится бензин или случатся какие-нибудь поломки. Специалисты LADA придут на помощь в любое время дня и ночи.

Кроме того, автовладельцы имеют возможность покупки комплектующих и аксессуаров с 20-процентной скидкой, а также 5% дисконт на кузовные работы. А для тех, кто обзавелся «Ладой» на вторичном рынке, но ни разу не обслуживался у официального дилера, АВТОВАЗ предлагает бесплатно заменить масла и фильтры. Согласитесь, неплохой вариант для привлечения клиентов к «официалам».

ТО, АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
15 июля 2022
207