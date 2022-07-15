АВТОВАЗ запустил бесплатную диагностику и замену масла для владельцев LADA

Официальные дилеры LADA проведут бесплатную диагностику автомобиля по 30 пунктам, проверив работу мотора, подвески, тормозной системы и электрооборудования. На услугу можно рассчитывать при оформлении последующего заказ-наряда на какой-либо ремонт.

А еще при прохождении регламентного техобслуживания клиент получит фирменную карту программы «Помощь на дороге +», которая поможет в пути, если, например, закончится бензин или случатся какие-нибудь поломки. Специалисты LADA придут на помощь в любое время дня и ночи.

Кроме того, автовладельцы имеют возможность покупки комплектующих и аксессуаров с 20-процентной скидкой, а также 5% дисконт на кузовные работы. А для тех, кто обзавелся «Ладой» на вторичном рынке, но ни разу не обслуживался у официального дилера, АВТОВАЗ предлагает бесплатно заменить масла и фильтры. Согласитесь, неплохой вариант для привлечения клиентов к «официалам».