Санкции помешали марке UAZ выпустить новый «Хантер»

Напомним, что главный конструктор УАЗа лично обещал, что ульяновцы подготовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи». От исходных «уазиков» планировалось оставлять не только мосты и трансмиссию, но даже пятиступенчатую коробку передач, а к ним стыковать электрические компоненты китайского происхождения, включая компактный электромотор, развивающий 120 кВт (то есть 163 л. с.) и 600 Нм.

Но сейчас, как заявили «Газете.ru» представители компании, проект по выпуску электрических внедорожников марки UAZ пришлось заморозить не неопределённый срок из-за санкций. Возрождение проекта возможно, если только государство окажет необходимую поддержку.

Ну, а ближайшие перспективы ульяновцев — это выпуск «антисанкционных» моделей. Ведь подушки безопасности, электронные системы и даже корпуса топливных насосов, выпущенные европейскими компаниями, теперь невозможно приобрести легально.

В теории, купить, например, антикризисный «Патриот» реально за 1 545 000 «целковых». Однако, портал «АвтоВзгляд», посетив дилера Ульяновского автозавода, увидел совсем другие цены: в комплектации «Люкс Премиум» новенькие машины стоят неполные 3 000 000.