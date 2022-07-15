Санкции помешали марке UAZ выпустить новый «Хантер»

Фото: АвтоВзгляд.
В прошлом году уазовский «Хантер» неожиданно разжился новой начинкой: из брутальной машины для матерых шоферов смастерили электромобиль, причем процессом электрификации занялась чешская компания MW Motors. Предполагалось, что вскоре новую разновидность модели также поставит на конвейер Ульяновский автозавод.
Алексей Кованов

Напомним, что главный конструктор УАЗа лично обещал, что ульяновцы подготовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи». От исходных «уазиков» планировалось оставлять не только мосты и трансмиссию, но даже пятиступенчатую коробку передач, а к ним стыковать электрические компоненты китайского происхождения, включая компактный электромотор, развивающий 120 кВт (то есть 163 л. с.) и 600 Нм.

Но сейчас, как заявили «Газете.ru» представители компании, проект по выпуску электрических внедорожников марки UAZ пришлось заморозить не неопределённый срок из-за санкций. Возрождение проекта возможно, если только государство окажет необходимую поддержку.

Ну, а ближайшие перспективы ульяновцев — это выпуск «антисанкционных» моделей. Ведь подушки безопасности, электронные системы и даже корпуса топливных насосов, выпущенные европейскими компаниями, теперь невозможно приобрести легально.

В теории, купить, например, антикризисный «Патриот» реально за 1 545 000 «целковых». Однако, портал «АвтоВзгляд», посетив дилера Ульяновского автозавода, увидел совсем другие цены: в комплектации «Люкс Премиум» новенькие машины стоят неполные 3 000 000.

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15 июля 2022
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