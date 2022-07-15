Мантуров пообещал российскому автопрому в 2022 году падение на 50%

– Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%, — заявил Мантуров депутатам.

Напомним, что несколькими днями ранее президент Владимир Путин своим указом увеличил количество заместителей премьер-министра России с 10 до 11. На должность нового вице-премьера предлагается назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. При этом он сохранит за собой и пост министра промышленности и торговли. Кандидатура Мантурова должна пройти процедуру согласования с депутатами Госдумы.

Напомним, что 14 июля Минпромторг запустил программу стимулирования отечественных автопроизводителей через госфинансирование 20-процентных скидок при покупке легковых машин LADA, УАЗ и ГАЗ. Она же предполагает 35% скидки на электромобили марки «Эволют», которые планируется выпускать в Липецке путем сборки из китайских машинокомплектов.