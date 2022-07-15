На новых КамАЗах теперь будут упрощенные рамы

Для грузовиков серий К4 и К5 были разработаны лонжероны швеллерного типа. Они формируются из одного длинного рулона листового металла, который можно обрезать на нужную длину. Правда, для этого пришлось полностью пересмотреть переднюю часть рамы, куда внедрить большие кронштейны, отлитые из высокопрочного чугуна. На эти кронштейны крепятся кабина, подвеска и прочее.

С применением лонжеронов постоянного сечения также была введена сетка отверстий на боковой поверхности — так называемый перфорированный лонжерон. Это позволяло двигать навесные узлы, сообщает заводское издание «Вести КамАЗа».

Добавим, что поколение К4 больше выпускаться не будет, а серии К5, чтобы вернуться на конвейер, предстоит пройти через процедуру тотального импортозамещения. Впрочем, с этой задачей заводчане планируют справиться буквально за полгода.

Между тем, китайские бренды поставили под угрозу благополучие марки КамАЗ: производители грузовиков из Поднебесной уверенно «оттяпали» почти 40-процентную долю рынка. И не думают на этом останавливаться! С подробностями — портал «АвтоВзгляд».