Под маркой «Волга−21» могут продавать нижнее белье

Мачете и гаечные ключи, амулеты и монеты, календари и школьные принадлежности, ранцы и сумки, а также женское белье, игрушки, пиво — все это, плюс несколько других наименований продукции и услуг ГАЗ может выпускать под марками «Волга−21» и «Чайка».

Между тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не только рассчитывает на возрождение легендарной ГАЗ «Волга», но и готов оказать всю необходимую поддержку для создания старой новой российской легковушки.

Вообще, власти решили возрождать старые советские бренды. Скажем, Москва строит планы по выпуску автомобилей «Москвич» на территории бывшего АЗЛК, есть планы и по возрождению «Победы» и «Волги». О том, зачем реанимируют советское прошлое, и каким будет новый отечественный автопром, размышляет портал «АвтоВзгляд».