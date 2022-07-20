Китайский пикап Great Wall Wingle 7 получил доработок на миллион рублей

Инженеры не стали изобретать что-то новое, а предложили практически те же дорабоки, что идут на пикапы Toyota Hilux и Isuzu D-Max. «Китаец» получил 35 дюймовые колесные диски и внедорожные покрышки. Под большие колеса изменили элементы подвески, а колесные арки сделали шире. Также добавили пластиковые расширители арок, брызговики, установили иные подножки.

В результате дорожный просвет автомобиля вырос с 212 до 276 мм. Машина стала выше базовой версии на 80 мм, а ширина увеличилась на целых 230 мм. Параметры геометрической проходимости тоже изменились. Так, угол въезда теперь равен 36 градусам вместо 29, а съезда — 29 вместо 23. Что касается агрегатов, то они остались стандартными. Напомним, что под капотом Wingle 7 работает 143 сильный «дизель» в паре с «механикой».

Ожидается, что весь комплект доработок «потянет» на миллион рублей.