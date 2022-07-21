Собран первый экземпляр упрощенного вездехода LADA Niva Bronto

Как сообщеает VK-сообщество Avtograd news, пока компания построила лишь один экземпляр Niva Bronto, который отплавили на подмосковный автополигон НАМИ для прохождения сертификации. Уверены, проблем с ней возникнуть не должно, ведь разномастные «Нивы» на Дмитровском полигоне — гости частые.

Напомним, что Bronto несколько отличается от «классических» версий тольяттинских машин. У этого вездехода иной пластиковый обвес, стоят внедорожные покрышки размерностью 235/75 R15, с которыми автомобиль больше похож на трактор. Кстати, под такие колеса пришлось резать арки и ставить расширители. А еще у машины увеличен дорожный просвет (до 240 мм), усилена подвеска и задний мост.

Автомобиль для любителей бездорожья вернули на рынок осенью 2021 года, после паузы примерно в полтора года. А за основу взяли самую богатую версию классической «Нивы» — с кондиционером и подогревом зеркал и сидений.