Suzuki возродила знаменитую модель Grand Vitara

Совсем недавно Toyota показала кроссовер Urban Cruiser Hyryder. Так вот, возрожденный Suzuki Grand Vitara — этой ближайший родственник упомянутой «Тойоты», который отличается немного другим дизайном кузова, иным декором салона и нюансами оснащения.
При этом именно Suzuki, а не Toyota пожертововала для обоих моделей свою платформу Global C, так что силовая структура кузова, агрегат и схемы подвесок взяты от венгенрской «Витары», что, кстати, представлена на российском рынке.
Базовая версия оснащена полуторалитровым бензиновым атмосферником мощностью 103 силы. С ним можно выбрать пятиступенчатую «механику» или шестиступенчатый «автомат», но при любом раскладе машина будет оборудована системой мягкого гибрида.
Вдобавок покупателю доступна полноценная гибридная силовая установка, что выдает 115 сил (ее как раз предоставила Toyota). В чисто электрическом режиме такой автомобиль способен преодолеть 25 километров пробега. Правда, зарядка от розетки не предусмотрена…
Родственные Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder планируется на одном конвейере индийского завода Toyota Kirloskar. Собственно, обе новинки предназначены для рынков Индии и Африки, так что россияне могут не рассчитывать на возможное появление этих SUV. А жаль…