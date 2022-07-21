Suzuki возродила знаменитую модель Grand Vitara

Совсем недавно Toyota показала кроссовер Urban Cruiser Hyryder. Так вот, возрожденный Suzuki Grand Vitara — этой ближайший родственник упомянутой «Тойоты», который отличается немного другим дизайном кузова, иным декором салона и нюансами оснащения.

При этом именно Suzuki, а не Toyota пожертововала для обоих моделей свою платформу Global C, так что силовая структура кузова, агрегат и схемы подвесок взяты от венгенрской «Витары», что, кстати, представлена на российском рынке.