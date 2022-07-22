Грузовики IVECO вернутся в Россию через Китай

Объясняем: у IVECO есть совместное предприятие SAIC-Iveco Hongyan, где партнером выступают китайцы. Притом итальянская сторона даже предоставила лицензию на производство кабин и двигателей! Кроме того, в машинах используются блок управления двигателем Bosch, тормозная сис­тема Wabco, приборный щиток Continental и сиденья Grammer.

А вот трансмиссия — чисто китайская. Коробка передач — Shaanxi Fast Gear, а мосты поставляют фирмы Zhuzhou, Qijiang и Guilin. Не слышали про них? Мы, признаться, тоже… Хотя перевозчики говорят, что нареканий на элементы трансмиссии — минимум.

Тем более, что наличие компонентов странного происхождения слихвой компенсируется ценой. Трехосный 350-сильный самосвал реально купить за 6 500 000 рублей, а четырехосная 390-сильная версия обойдется на миллион дороже. А ведь обычный КамАЗ−6522 нынче стоит 6 750 000.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас покупателям доступны только строительные самосвалы 6х4 и 8х4. Однако продавцы раздумывают над тем, чтобы вдобавок привезти и седельные тягачи. В данный момент дилеры изучают потенциальный спрос со стороны транспорных компаний.

Кстати, вышеупомянутый КамАЗ, предвидя нашествие азиатских конкурентов, активно лоббирует повышение ставки утилизационного сбора. Еще одна задумка челнинцев — наладить поставки «санкционных» запчастей для европейских грузовиков.