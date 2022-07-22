Новый «топор»: Honda представила очередной Сivic Type R

Объявлено, что двухлитровый турбомотор получил другой турбокомпрессор, а к нему — доработанную систему выпуска. В компании уверяют, что двигатель стал мощнее, но насколько — большой вопрос. Прежде «четверка» выдавала 320 л. с. и 400 Нм.

Кроме того, в конструкции модели сохранились 6-ступенчатая «механика», передний привод и самоблокирующийся дифференциал. Но список ездовых режимов сделался шире, а шасси подверглось точечным улучшениям. Колеса теперь — на 19 дюймов вместо 20.