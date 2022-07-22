Новый «топор»: Honda представила очередной Сivic Type R

Фото производителя.
В этом году модель Civic отмечает 50-летие, и к этому юбилею марка Honda решила сделать себе (и, конечно, своим поклонникам) крутой подарок, выпустив «заряженный» хетчбэк Civic Type R.
Алексей Кованов

Объявлено, что двухлитровый турбомотор получил другой турбокомпрессор, а к нему — доработанную систему выпуска. В компании уверяют, что двигатель стал мощнее, но насколько — большой вопрос. Прежде «четверка» выдавала 320 л. с. и 400 Нм.

Кроме того, в конструкции модели сохранились 6-ступенчатая «механика», передний привод и самоблокирующийся дифференциал. Но список ездовых режимов сделался шире, а шасси подверглось точечным улучшениям. Колеса теперь — на 19 дюймов вместо 20.

Фото производителя.

Интересно, что вместо установки расширителей колесных арок Honda решила изменить форму кузов (!), для чего пришлось заказать новые штампы для передних крыльев и задних дверей. Также новинке полагаются фирменный обвес и мощной антикрыло.

Что касается салона, то здесь главным приобретением стали великолепные спортивные кресла. остальной декор получился достаточно скромным… Впрочем, безо всяких доделок интерьер «Сивика» смотрится весьма свежо и современно.

И продолжая тему японских новинок. С 1997 по 2017 год под именем Grand Vitara марка Suzuki выпускала модель, которую одни считают продвинутым кроссовером, а другие — полноценным внедорожником. Однако сейчас этим названием речено наречь совершенно другой SUV.

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22 июля 2022
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