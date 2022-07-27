Mercedes-Benz потерял в России миллиарды евро

Mercedes-Benz потерял 1,4 миллиарда евро после того, как приостановил свою деятельность в России в марте текущего года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за первое полугодие 2022-го.

В начале весны немецкий автопроизводитель прекратил поставки своих автомобилей на российский рынок, вышел из СП с «КамАЗом» и свернул сборочное производство легковых моделей E-класса на своем предприятии в Подмосковье.

В денежном выражении общая чистая прибыль компании за полугодие сократилась на 16%, до 6,6 млрд. евро. Причем во втором квартале снижение составило 13,6%, до 3,107 млрд.