Volkswagen может продать завод в Калуге, но хочет остаться в России

О том, что «Фольксваген» планирует продавать активы в Калуге, сообщает «Газета.ру», ссылаясь на собственные источники. Как выяснилось, с 22 июля у российского представительства Volkswagen Group Rus сменился гендиректор: на место Яна Витте заступил Геррит Шпенглер. Последний ранее занимал должность директора по персоналу. Это косвенно может говорить о том, что компанию начинают готовить к продаже.

Стало известно и то, что потенциальные покупатели уже побывали на предприятии. Это две делегации из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга.

Вероятнее всего, Volkswagen не будет полностью разрывать сязи с Россией, а постарается сохранить бизнес, пусть и в новом качестве. Например, он может через партнеров в Казахстане начать развивать зонтичный бренд, под которым начнет выпускать модели, которые собирали в Калуге. Вероятно, уже скоро, мы узнаем подробности о сделке.