Российские власти вложат в марку Aurus дополнительные миллиарды

Это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск гибридных автомобилей, отмечает пресс-служба Минпромторга РФ. Надо заметить, что всем «Аурусам» действительно полагается гибридная система, построенная вокруг битурбированного V8.

По информации ведомства, объем инвестиций со стороны владельцев бизнеса превысят 4,7 млрд. рублей, а в сумме планируется собрать 7500 автомобилей. Правда, не уточняется, за какой срок… Ведь завод марки способен ежегодно делать лишь 5000 машин.

Добавим, что акционерами являются ФГУП «НАМИ» (63,5 %), «Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun» (36 %) и фирма Sollers (0,5 %). Так что, скорее всего, главным источником инвестиций выступит государственный ФГУП.

Сейчас «первая российская люксовая марка» выпускает одну модель — представительский седан Senat. Однако, в конце 2022-го компанию ему должен составить внедорожник Komendant, на который компания возлагает особенные надежды.

Кроме того, под маркой Aurus вдобавок планируется выпускать тяжелые мотоциклы Merlon. «Мерлон» — это зубец крепостной стены, например, кремлевской. При этом автомобили Aurus носят названия кремлевских башен, так что нейминг выглядит вполне логичным.