Китайский Dongfeng выпустил 1070-сильный внедорожник на базе «Хаммера»

Сперва «гражданскую» модификацию обновили грузовым турбодизелем Cummins: это четырехцилиндровый четырехлитровый двигатель омощностью 200 сил, с которым состыкована пятиступенчатая механическая коробка. В таком варианте машина стоила внушительные 103 000 долларов (6,2 млн. рублей)! Поэтому продажи были единичными.

Сейчас производитель изменил концепцию модели. Ее оснастили электрической силовой установкой, что позволило пусть немного, но снизить стоимость автомобиля. Предполагается, что все желающие смогут приобрести Dongfeng Warrior по цене — в переводе — около 5 миллионов рублей.

В движение воль-амперную новинку приводит 1070-сильная установка, запитанная от аккумулятора емкостью аж 140 киловатт-часов. При этом заявленный запас хода составляет 500 километров, а ускорение до «сотни» занимает около пяти секунд.

За доплату можно заказать вариант отдачей 816 сил, к которому прилагается батарея вдвое меньше емкости. Понятно, что динамика такого внедорожника будет более скромной, зато «дальнобойность» возрастает до 800 пройденных на одной зарядке километров.

По прогнозам «Дунфэна», электрическому гиганту уготован просто ажиотажный спрос: в месяц планируется продавать по 4000 подобных вездеходов. А все потому, что никто из «поднебесных» марок не выпускает ничего подобного.

Между тем, для Росиии компания Dongfeng Motor предложила гораздо более скромную новинку — легкий грузовичок Dongfeng CAPTAIN-T категории N1. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем интересен этот конкурент Hyundai Porter.