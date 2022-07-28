Сбежавший из России мотопроизводитель «Урал» обосновался в Казахстане

Фото производителя.
Этой весной портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что из-за санкций компания Ural Motorcycles лишилась возможности закупать компоненты и отгружать продукцию. А потому руководителям Ирбитского мотозавода пришлось пойти на весьма отчаянный шаг, сменив производственную площадку. Этот переезд, наконец, состоялся, а о его подробностях сообщает портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Не секрет, что именно Ирбитский мотозавод оставался одним из последних осколков советской индустриальной культуры, кто делал продукцию, действительно востребованную на заграничных рынках. Почти 100% мотоциклов «Урал» отправлялись за рубеж — в первую очередь, США и Канаду.

В итоге, чтобы успешно экспортировать технику на свои главные рынки сбыта, производитель «колясычей» провернул достаточно хитрую схему. Основные узлы делают на прежней производственной площадке, а вот финальную сборку перенесли в Казахстан — в город Петропавловск.

Первой моделью, которую собрали за пределами России, стал ярко-красный GearUp — флагман линейки мотоциклов «Урал». Он оснащен классическим четырехтактным «оппозитником» объемом 745 «кубиков», который выдает 41 силу.

Как уверяет предстаивтель Ural Motorcycles, на конструкции и качестве выпускаемой техники вынужденный переезд никак не сказался.

Между тем, производитель люксовых автомобилей Aurus тоже планирует выпустить свой тяжелый мотоцикл. Правда, машина, которая получит название Merlon, будет не бензиновой, а чисто электрической. Ее главным эксплуатантом станет ФСО. Объявлено, что двухколесная новинка получит 190-сильный электромотор, с которым этот Aurus сможет разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели достигает 200 км/ч, а на одном заряде аккумулятора она готова проехать до 200 километров.

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28 июля 2022
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