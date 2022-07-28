Сбежавший из России мотопроизводитель «Урал» обосновался в Казахстане

Не секрет, что именно Ирбитский мотозавод оставался одним из последних осколков советской индустриальной культуры, кто делал продукцию, действительно востребованную на заграничных рынках. Почти 100% мотоциклов «Урал» отправлялись за рубеж — в первую очередь, США и Канаду.

В итоге, чтобы успешно экспортировать технику на свои главные рынки сбыта, производитель «колясычей» провернул достаточно хитрую схему. Основные узлы делают на прежней производственной площадке, а вот финальную сборку перенесли в Казахстан — в город Петропавловск.

Первой моделью, которую собрали за пределами России, стал ярко-красный GearUp — флагман линейки мотоциклов «Урал». Он оснащен классическим четырехтактным «оппозитником» объемом 745 «кубиков», который выдает 41 силу.

Как уверяет предстаивтель Ural Motorcycles, на конструкции и качестве выпускаемой техники вынужденный переезд никак не сказался.

Между тем, производитель люксовых автомобилей Aurus тоже планирует выпустить свой тяжелый мотоцикл. Правда, машина, которая получит название Merlon, будет не бензиновой, а чисто электрической. Ее главным эксплуатантом станет ФСО. Объявлено, что двухколесная новинка получит 190-сильный электромотор, с которым этот Aurus сможет разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость модели достигает 200 км/ч, а на одном заряде аккумулятора она готова проехать до 200 километров.