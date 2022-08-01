Какие автомобили выгоднее всего ввозить по параллельному импорту

Фото: www.prixcar.com.au
Антироссийские санкции и обрушение рынка новых автомобилей вынудили правительство временно отменить требования по установке на ввозимые машины системы ЭРА-ГЛОНАСС и получению Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для юридических лиц. Однако, по мнению экспертов, даже несмотря на эти послабления, параллельный импорт не решит проблему дефицита легковушек.
Кристина Извекова

Так, по словам директора по развитию компании «Автополе» Сергея Вайнера, параллельный импорт не сможет полностью заместить тот объем иномарок, который ранее обеспечивали официальные поставщики — его доля составит не более 20—30%. А потому на первый план выйдут китайские автостроители, наращивающие так называемый централизованный импорт.

В свою очередь генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с агентством «Автостат» добавил, что официальные дилеры смогут суммарно ввозить по 2000—3000 автомобилей в месяц. При этом большую часть составят машины премиальных марок, ведь вне зависимости от стоимости транспортного средства расходы на логистику примерно одинаковые. А при таких раскладах реализация дорогих авто для продавцов гораздо выгоднее.

Что же до конкретных стран, то наиболее привлекательным с экономической точки зрения выглядит параллельный импорт через ОАЭ и другие государства Персидского залива, Южную Корею, Азербайджан, Китай и, разумеется, Таможенный союз — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Правда, нужно помнить, что машины из этих стран не адаптированы к российским условиям — то есть они не проходят дополнительную антикоррозийную обработку кузова и не могут похвастать полным зимним пакетом, предупредил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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1 августа 2022
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