Mercedes-Benz бесплатно отремонтирует россиянам «подгнившие» внедорожники ML

Сервисная программа касается кузова W164, в котором выпускались модели ML и GL, а также минивэна R-класса (W251). У всех перечисленных машин есть риск неисправности вакуумного усилителя тормозов, который по причине коррозии может буквально «расползтись по швам». При наихудшем раскладе «вакуумник» может разгерметизироваться, после чего тормоза потеряют свою эффективность.

В итоге, руководство Mercedes-Benz приняло решение призвать все перечисленные автомобили на фирменный сервис. Там специалисты проверят состояние усилителя, а при необходимости — заменят его новым.

Между тем, немецкий автопроизводитель принял решение «понизить градус» присутствия на отечественном рынке. С этой целью компания приступает к резкому свертыванию своего непосредственного присутствия в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.