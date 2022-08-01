Почему новые грузовики КамАЗ будут гораздо меньше ржаветь

Фото производителя.
На автозаводе КамАЗ завершился монтаж линии, на которой детали будут сначала проходить процедуру катафорезного грунтования, а затем — окрашиваться жидкой эмалью. Как нетрудно догадаться, благодаря этому передние оси, ведущие мосты, детали подвески и элементы кабин будут гораздо лучше сопротивляться коррозии.
Алексей Кованов

Сначала детали будут проходить девять стадий обработки поверхности, включая фосфатирование. Потом их ждет ванна катафорезного грунтования, после чего наступает фаза сушки при температуре до 200°C. Следующий этап — сортировка: одна часть компонентов отправится на сборку узлов, а другая — на окраску жидкой эмалью.

Камера автоматической окраски оснащена оборудованием для нанесения двухкомпонентной эмали. Как бы старательно ни трудился робот, после него каждая деталь пройдет через руки маляра, который электростатическим пистолетом исправит все пробелы. Следующая за этой операцией — сушка при температуре 80°C.

Новое покрытие сможет успешно противостоять появлению ржавчины на протяжении двух месяцев при постоянном нахождении детали в соляном тумане. Правда, сама линия будет запущена не раньше сентября — сейчас ведутся пусконаладочные работы.

И еще. За последние годы компания КамАЗ успела организовать самые разные совместные предприятия. Но сейчас (по известным причинам) западные партнеры начали выходить из этих СП. Поэтому автогигант решил «национализировать» моторы Cummins и коробки ZF.

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1 августа 2022
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