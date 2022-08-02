С каким мотором в Россию приедет новейший кроссовер Omoda C5

На первом этапе новинка сможет предложить россиянам три комплектации, 13 цветовых комбинаций, но только один силовой агрегат. Это полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 147 л. с. Притом, как уверяет производитель, мотор получился весьма эластичным: 80% от максимальной тяги (а это 210 Нм) доступны во всем рабочем диапазоне — от 1350 до «отсечки» на 5500 об/мин.

В трансмиссии заявлен вариатор собственной разработки. Этот клиноременный агрегат — на секундочку — является лауреатом премии «ТОП−10 лучших коробок передач мира», которую вручает Академия автомобильной оценки Lopal Cup.

Благодаря связке турбомотора и вариатора Omoda C5 обещает быть достаточно шустрой и экономичной. Так, до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,9 секунды, а расход топлива в смешанном режиме составляет 7,1 литра.

Добавим, что автомобили новой для России марки Omoda на российском рынке будут представлять «средний высокий» класс. Чтобы было понятнее, его потребителей всегда выдает одна фраза: «Я не хочу переплачивать за бренд». Это те, кто покупает Volkswagen, всерьез рассуждая, что они получают Audi без переплаты за премиальность.