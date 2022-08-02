В будущий «Москвич» начинают вкладывать миллиарды

Так, в проект возрождения производства автомобилей под брендом «Москвич» до конца этого года будут вложены 5 млрд. рублей. Это весьма скромная по меркам автопрома сумма, которой будет достаточно, лишь чтобы организовать «отверточную» сборку машин. Для сравнения, на запуск нового «Соболя NN» «Группа ГАЗ» планирует потратить 3,25 млрд, хотя, по сути, на конвейер встает укороченная версия «Газели».

Что касается «Москвича», то средства совместно внесут администрация Москвы и ПАО «КамАЗ», сообщает агентство ТАСС. Обе стороны вложат инвестиции путем дофинансирования производственной площадки, а главная цель этих вложений — адаптация производственных мощностей и локализация производства компонентов.

Какие машины будет выпускать столичный завод, до сих пор остается загадкой. С одной стороны, у КамАЗа, что выступает индустриальным партнером «Москвича», есть давний компаньон — марка JAC. Но захочет ли этот «поднебесный» автопроизводитель делиться своими легковушками — теперь большой вопрос. Ведь КамАЗ попал под адресные санкции США.

Поэтому весьма вероятным претендентом на освоение московского конвейера стал Иран. Недавно появилась информация, будто другая ближневосточная марка — SAIPA — готова предложить россиянам модель Tondar 90. Это Logan самого первого поколения, который иранцы «национализировали», то есть выпускают без участия Renault.