В Белоруссии на продажу выставили крутой «беспилотник»

Фото: Великий камень.
В индустриальном парке «Великий камень», что расположен под Минском, в 2020 году презентовали беспилотный шаттл. Предполагалось, что автобус, привезенный из Сингапура, будет курсировать по территории технопарка со скоростью до 25 км/ч. Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», что-то пошло не так.
Алексей Кованов

Продают шаттл… за долги собственника: в объявлении беспилотный электромобиль значится, как арестованное имущество. Продать через аукцион машину планируют за 37 тысяч долларов (в российских деньгах — это примерно 2 100 000 рублей).

Запас хода беспилотного электробуса составляет около 180 километров, а полная зарядка занимает не более 4 часов. Управлять техникой можно и в беспилотном, и в ручном режиме, притом водитель может разгоняться не до 25, а до 40 км/ч.

Кстати, что касается автономной техники. В Набережных Челнах разработали самосвал КАМАЗ−6559, предназначенный для карьерных работ. Притом модель, названная «Юпитер 30», — это стопроцентный беспилотник, у которого вообще нет кабинного модуля.

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3 августа 2022
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