В Белоруссии на продажу выставили крутой «беспилотник»

Продают шаттл… за долги собственника: в объявлении беспилотный электромобиль значится, как арестованное имущество. Продать через аукцион машину планируют за 37 тысяч долларов (в российских деньгах — это примерно 2 100 000 рублей).

Запас хода беспилотного электробуса составляет около 180 километров, а полная зарядка занимает не более 4 часов. Управлять техникой можно и в беспилотном, и в ручном режиме, притом водитель может разгоняться не до 25, а до 40 км/ч.

Кстати, что касается автономной техники. В Набережных Челнах разработали самосвал КАМАЗ−6559, предназначенный для карьерных работ. Притом модель, названная «Юпитер 30», — это стопроцентный беспилотник, у которого вообще нет кабинного модуля.