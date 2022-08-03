В России создали прибор для защиты подержанных автомобилей от коррозии

Компактный «цинкователь» должен стоить около 10–15 тысяч рублей. Он состоит из источника тока, специального зажима и рукоятки, которая подает электролит на цинковый наконечник. При помощи прибора на металлические детали, очищенные от коррозии, реально нанести цинковый слой толщиной около 35 микрометров.

Проще говоря, владелец машины должен очистить пораженные ржавчиной участки кузова, затем поработать устройством, созданным пермскими учеными, а затем нанести слой шпаклевки (если таковая требуется) и покрасить место ремонта.

Добавим, что электрохимический способ — это действительно лучший способ защиты металла от ржавчины, поскольку цинк является весьма эффективным протектором. Именно поэтому автопроизводители стараются штамповать кузова из оцинкованной стали.

Однако специалисты пермского Политеха, видимо, не знают, что портативные «цинкователи» давно и успешно представлены на рынке. Притом купить подобный прибор, а также комплект расходных материалов реально всего за 1000 рублей…

Вообще, весной и летом на многих автомобилях, как на дрожжах, начинают появляться ржавые жучки. Это под воздействием реагентов и обилия зимней влаги начинают «цвести» необработанные по осени сколы и царапины. Как победить коррозию? Можно ли удалить ржавые пятна без покраски? Портал «АвтоВзгляд» предлагает целый ряд народных методов для устранения «коричневой чумы».