В Россию приедет китайский «убийца» Toyota Camry

В основе Chery Arrizo 8 лежит переднеприводная «тележка» с поперечным расположением силового агрегата. Этот седан относится к D-классу, при этом на 100 мм меньше Toyota Camry, но именно «Кэмри», а также «корейцам», он и составит конкуренцию в России.

Что касается линейки силовых агрегатов, то базовым станет 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. А в топовом варианте под капотом будет 1,6-литровый двигатель, знакомый нам по Exeed TXL. Такой развивает 197 л. с. С ним станут продавать версию со спортивным обвесом и шильдиками GT на кузове. Вероятно, что в будущем китайцы предложат и 2-литровое наддувное «сердце», а также гибридную модификацию.

Если судить по информации с презентации, которая состоялась в Китае в июле, то в списке оснащения «нафаршированного» автомобиля значится 12,3-дюймовый экран мультимедиа, система кругового обзора, проекционный дисплей, люк в крыше и 18-дюймовые диски. Богато! Уровень безопасности тоже неплох. Уже в базовой комплектации у седана десять подушек и целый набор электронных помощников.