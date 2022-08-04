Volkswagen отказался от выпуска культовой модели Golf

Во всяком случае, глава марки Volkswagen Томас Шафер заявил, что решение, относительно следующего «Гольфа» не принято. Появлению преемника могут помешать эконормы Евро−7: из-за которых потребуется серьезная переделка двигателей внутреннего сгорания. В итоге, бензиновые хетчбэки станут на 3, 5 или даже все 10 тысяч евро дороже, чем просят за актуальную машину.

Понятно, что сильно подорожавшая модель растеряет немалую часть покупателей, которые при таком раскладе, скорее, выберут электромобиль. А значит, прежде, чем браться за разработку следующего поколения, нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы.

Хочется верить, что нынешнее заявление фольксвагеновского босса — лишь попытка вызвать сострадание со стороны фанатов марки. Услышав, что смена генераций может не состояться, поклоники «Гольфа» наверняка захотят купить Golf прямо сейчас. Хитро!

Кстати, недавно Volkswagen выпустил новый двигатель, который может подкинуть немало проблем. Ведь, чтобы создать 1.5 TSI evo2, немецкие инженеры придвинули каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр ко впускному коллектору, дабы максимально улучшить экологичность.