Крупнейший производитель автозапчастей увольняет сотрудников в России

В недавнем отчете компании Magna говорится, что производство на российских автозаводах возобновится не раньше 2024 года. Поэтому персоналу производственной площадки «Каменка» предлагается уйти по соглашению сторон. Всего на заводе сейчас работают около 500 человек, из которых «на выход» попросят примерно треть.

Очевидно, что пока конвейер, с которого сходили Hyundai Solaris и Kia Rio, простаивает, руководство Magna посчитало, что нет смысла содержать такое количество персонала. Всем работникам, кто напишет заявление об уходе добровольно, компания готова выплатить щедрую компенсацию в размере пяти окладов.

Добавим, что автопром сейчас переживает нелегкие времена. Даже его флагман — АВТОВАЗ — переносит сборку обновленной LADA Vesta с конвейера завода «LADA Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Правда, ижевский коллектив не бросят. Компания обещает его сохранить, а также обеспечить людей работой.

Что же до ижевского конвейера, где раньше выпускался флагман, то ей предстоит освоить электрический Largus. Концепт «зеленого» универсала волжане уже представили — с ним познакомился портал «АвтоВзгляд».