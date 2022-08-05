В России перестали покупать премиальные автомобили

В июле 2022 года жители РФ стали обладателями лишь 1400 новых автомобилей премиальных марок, сообщает агентство «Автостат». При этом аналитики уточняют: опубликованные данные — это количество машин, поставленных на учет ГИБДД, то есть наиболее объективная информация.

Вообще, премиум-сегмент падает сильнее массового. Так, в июле рынок «премиума» упал на 90%, а продажи массовых моделей просели на 73%. Доля Audi, BMW и других «солидных» марок рухнула до своего исторического минимума, составив 4% от общих продаж вместо прежних 9—10%.

Понятно, что ситуация дальше будет только ухудшаться. Ведь возобновления поставок дорогих автомобилей из Европы, Японии и, тем более, США ждать не приходится. Поэтому освобождающуюся нишу мечтают занять автопроизводители из Поднебесной.

В частности, китайская марка «Хунцы», которая входит в группу FAW, готовится не просто выйти на рынок РФ, а даже открыть собственное представительство. Более того, на полигоне НАМИ уже стартовала сертификация сразу нескольких моделей этого бренда.