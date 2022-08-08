Корейцы приглашают в автосервис российских владельцев небезопасных Kia Rio

Фото: АвтоВзгляд
Корейский автопроизводитель объявил об отзывной кампании, затронувшей более 105 000 автомобилей Kia Rio в России. По информации Росстандарта, причиной столь масштабной сервисной акции стали возможные проблемы с подушками безопасности. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.
Лика Затворная

Самая продаваемая в линейке Kia модель на российском рынке попала под отзыв. Речь идет о Rio, выпущенных в период с 2013-го по 2018 год.

«Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена», — сообщает Росстандарт.

Работы по устранению возможных неполадок официальные дилеры корейской марки проведут бесплатно. Узнать, подпадает ли ваш Kia Rio под сервисную кампанию, можно по VIN-коду автомобиля прямо на сайте Росстандарта. Впрочем, владельцев пресловутых машин должен предупредить и дилер. Но как мы знаем, должен — не значит обязан.

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8 августа 2022
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