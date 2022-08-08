Toyota Land Cruiser Prado получил новую версию «не для всех»

Эксклюзивное издание Land Cruiser Prado J150 получило название Matt Black Edition. Автомобиль пока доступен лишь избранным, причем только на внутреннем рынке Японии. Тираж ограничен, а квоты на другие страны пока даже не обсуждаются.

Среди «плюшек» освеженного «Прадо» значатся дизайнерские «катки», выкрашенные в матовый черный цвет, «угольная» решетка радиатора и иное оформление «противотуманок». Также японцы переосмыслили планки на пятой двери и декор в интерьере. В остальном автомобиль остался прежним.

Напомним, что за старшим Toyota Land Cruiser 300 очереди из желающих обзавестись новинкой растянулись до четырех лет. В компании даже перестали принимать на модель заказы, пока не будет восстановлено производство, полностью покрывающее спрос. Аналогичная ситуация, к слову, и с соплатформенным Lexus LX.

Между тем, новую версию получил самый маленький тойотовский кроссовер — CH-R. Подробности о свежей вариации выяснил портал «АвтоВзгляд».