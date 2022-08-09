Стартовали продажи удешевленной версии BMW i4

Немцы открыли стол заказов на BMW i4 в «облысевшем» варианте упрощения. Речь идет о заднеприводной версии eDrive35 с «задушенным» электродвижком и батарее уменьшенной емкости. «Благодаря» этому дальность хода сократилась до 490 километров, а мощность — до 286 «лошадей».

Стоимость «упрощенки» стартует от 51 400 долларов США, что на 4 500 дешевле, чем раньше. Не сложно догадаться, что продажи инициированы в Америке, а в Россию BMW i4 завозят штучно и лишь через «серых» дилеров.

Впрочем, и популярные модели баварской марки у нас все больше становятся дефицитом. Хотя желающие обзавестись немецким «премиумом» находят лазейки ввезти в страну вожделенный автомобиль. В помощь — окно из Армении и Белоруссии.