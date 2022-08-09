В автомобили LADA вернулись блоки ЭРА-ГЛОНАСС

Так, блоки ЭРА-ГЛОНАСС вновь устанавливаются на все автомобили LADA с 1 августа. Любопытно при этом, что тревожные кнопки начали появляться не только в совсем свежих машинах, но и в тех авто, что сошли с конвейера раньше и уже даже доехали до дилерских центров.

Правда, речь идет об усеченной версии системы — без автоматического реагирования в случае ДТП, только с «ручным» вызовом экстренных служб посредством клавиши SOS. Напомним, что использовать упрощенный вариант ЭРА-ГЛОНАСС российские власти разрешили некоторым автостроителям — в частности, АВТОВАЗу — в мае.

К слову, совсем скоро в упрощенные LADA Granta вернутся и подушки безопасности. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители концерна, производство машин с «эирбегами» начнется до конца августа. А вот систем ABS придется подождать — вероятно, в этом году проблема не решится. Волжане пытаются «запартнериться» с китайцами, но пока безуспешно.