Автомобили LADA будут делать из российской пластмассы

По информации агентства «Девон», ссылающегося на Главгосэкспертизу, площадка разместится на площади 4500 «квадратов», а ежегодный объем производства должен составить не менее 5 000 000 комплектующих. Предполагается, что строительство завершится до конца 2022 года.

В настоящий момент на возведение предприятия объявлен тендер с максимальной стоимостью контракта почти в 243 000 000 рублей. Подрядчик будет объявлен уже со дня на день.

Напомним, что в условиях санкций и перманентного кризиса АВТОВАЗ оказался единственным заводом в стране, еоторому удалось наладить массовое производство автомобилей, в том числе с электронными системами, которые стали дефицитными в автомобильной индустрии.