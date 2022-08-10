Автомобили LADA будут делать из российской пластмассы

Фото: АвтоВзгляд
На территории особой экономической зоны в Самарской области готовится производство компонентов из пластика для автомобилей отечественной марки LADA. Как ожидается, по качеству пластмассовые элементы не будут уступать признанным международным стандартам.
Мирон Горин

По информации агентства «Девон», ссылающегося на Главгосэкспертизу, площадка разместится на площади 4500 «квадратов», а ежегодный объем производства должен составить не менее 5 000 000 комплектующих. Предполагается, что строительство завершится до конца 2022 года.

В настоящий момент на возведение предприятия объявлен тендер с максимальной стоимостью контракта почти в 243 000 000 рублей. Подрядчик будет объявлен уже со дня на день.

Напомним, что в условиях санкций и перманентного кризиса АВТОВАЗ оказался единственным заводом в стране, еоторому удалось наладить массовое производство автомобилей, в том числе с электронными системами, которые стали дефицитными в автомобильной индустрии.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, запчасти, комплектующие, санкции
10 августа 2022
198