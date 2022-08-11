Корейцы приглашают на бесплатный ремонт свыше 250 000 владельцев Kia Optima

Фото из открытых источников
Корейцы объявили об отзыве более 250 000 автомобилей Kia Optima, произведенных в период с 2011-го по 2013 год. Как выяснилось, причиной сервисной кампании стали плохо закрепленные в потолке автомобиля пластины из металла, играющие роль энергопоглощающей конструкции. Из-за них при ДТП есть риск получения травм.
Ефим Розкин

Пока отзывная кампания распространяется лишь на североамериканском рынке, где она была инициирована после иска от владельца Kia Optima, который пострадал от металлического элемента после срабатывания бокового «эйрбега».

Проведенная проверка показала, что проблема действительно имеет место быть. А посему корейский автопроизводитель решил обезопасить собственников авто от травм, а себя — от репутационных и финансовых проблем.

В ходе сервисной акции представители дилерских центров избавят автовладельцев от конструктивно опасного недочета. Разумеется, бесплатно.

Напомним, что буквально на днях корейский автостроитель объявил в России об отзыве куда более популярных автомобилей - Kia Rio. В сервис приглашаются хозяева свыше 105 000 машин этой модели из-за возможных проблем с подушками безопасности.

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11 августа 2022
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