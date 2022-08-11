Корейцы приглашают на бесплатный ремонт свыше 250 000 владельцев Kia Optima

Пока отзывная кампания распространяется лишь на североамериканском рынке, где она была инициирована после иска от владельца Kia Optima, который пострадал от металлического элемента после срабатывания бокового «эйрбега».

Проведенная проверка показала, что проблема действительно имеет место быть. А посему корейский автопроизводитель решил обезопасить собственников авто от травм, а себя — от репутационных и финансовых проблем.

В ходе сервисной акции представители дилерских центров избавят автовладельцев от конструктивно опасного недочета. Разумеется, бесплатно.

Напомним, что буквально на днях корейский автостроитель объявил в России об отзыве куда более популярных автомобилей - Kia Rio. В сервис приглашаются хозяева свыше 105 000 машин этой модели из-за возможных проблем с подушками безопасности.