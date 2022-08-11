Подержанные Toyota Land Cruiser 300 стали стоить вдвое дороже новых

Средняя цена подержанного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в Японии достигла 17,05 млн. йен — примерно 7,5 млн. рублей. Это вдвое больше официальной цены модели в фирменном дилерском центре, сообщает Nikkei Asia.

Беда в том, что машин физически нет в распоряжении автосалонов. Из-за проблем с поставками микрочипов и повышенного спроса, у Toyota возникли сложности с удовлетворением запросов клиентов. Понятно, что ждать согласны далеко не все фанаты «крузаков» и потому готовы серьезно переплачивать за возможность стать обладателем Toyota Land Cruiser 300 «здесь и сейчас».

В России, по понятным причинам, с наличием этих внедорожников все еще хуже. Их к нам пока тоже не поставляют. Но судя по официальному сайту российского представительства Toyota, цены на Land Cruiser 300 стартуют с 7,2 млн. рублей. Самая «богатая» комплектация модели оценивается в сумму порядка 9,5 млн. рублей. А на рынке подержанных авто «трехсотка» с минимальным пробегом стоит в районе 10—12 млн. рублей.

Как видим, разрыв между ценами «официалов» и рыночными не столь велик, как в Японии. Но у нас и ситуация несколько иная. С 10-ю миллионами рублей в кармане россиянин может приобрести гораздо более статусную, нежели Land Cruiser 300, новую машину, — например, какой-нибудь большой немецкий премиальный кроссовер.