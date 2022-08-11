Российским владельцам Infiniti предложили проходить ТО автомобилей прямо на дому

Японцы расширили список дилеров, которые предоставляют владельцам «Фиников» услугу дистанционного ТО. Теперь обладателю автомобиля достаточно связаться с сервисменами, договориться о месте и времени передачи машины, а дальше представители ремзоны все сделают самостоятельно, забрав транспортное средство для проведения работ от дома, офиса или дачи.

По окончании процедур, которые будут согласованы с собственником авто по телефону, машину вернут по указанному адресу. Стоимость услуги доставки и возврата — всего 1000 рублей. Оплата услуги и технического обслуживания происходит онлайн. При этом можно провести как плановое ТО, так и любые не гарантийные сервисные работы.

«Мы рады постоянно повышать уровень качества обслуживания наших клиентов, потому такая услуга в сфере послепродажного обслуживания полностью соответствует запросу клиента. Сервисная доставка — это инновационный и премиальный подход, который позволяет автовладельцам сохранить личное время для более важных вещей, а об автомобиле позаботится дилер», — с гордостью прокомментировал «АвтоВзгляду» управляющий директор Infiniti Россия, Дмитрий Панасов.