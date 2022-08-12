Audi готовит россыпь «искрометных» новинок

Пятидверный Audi A6 e-tron, концепт которого впервые показали весной прошлого года, готовится стать товарным автомобилем. Яркое тому доказательство — шпионские фото лифтбэка, которые сняли во время испытаний прототипа в Альпах.

Известно, что Audi A6 e-tron создан на новой платформе Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Porsche специально для электромобилей. По слухам, у новинки будет двухмоторная силовая установка общей мощностью 476 л. с. Привод — только полный, потому как электромоторы установлены на обеих осях. Что касается дальности пробега, то при полном заряде батарей A6 сможет преодолеть до 700 км пути.

Кстати, 8 августа в Китае дебютировал обновленный седан Audi A6 с традиционным силовым агрегатом. Там первые экземпляры уже доехали до дилеров.

Отметим и две спортивные версии — Audi RS 3 Sedan и RS 3 Sportback. В Европе их продают с лета прошлого года. В России же на эту «сладкую парочку» начали принимать заказы 17 февраля текущего года. На тот момент розничные цены стартовали от 5 800 000 рублей. Теперь же кризис внес в «прайсы» свои коррективы.

Напомним, что седан и «хэтч» Audi RS3 оснащаются 2,5-литровым надувным мотором мощностью 400 сил, с которым работает 7-ступенчатый «робот».