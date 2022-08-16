АВТОВАЗ начал сборку LADA Granta с подушками безопасности

О том, что завод начал собирать «Гранты» с подушками безопасности сообщает паблик Avtograd news. Авторы также пишут, что в дальнейшем на нитке конвейера будут собирать, как машины с подушками, так и без них. Все зависит от наличия конкретных комплектующих, с которыми до сих пор наблюдаются перебои.

Что касается следующего года, то руководители предприятия говорили о том, что на вазовских машинах появится ABS и ESP. Правда, пока непонятно какого производителя.

Напомним, что ранее стали известны цены на LADA Granta с кондиционером. Стоимость седана начинается от 745 900 рублей без учета скидок. Лифтбэк обойдется в 765 900 рублей.