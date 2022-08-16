Bentley рассекретила новейшее спорт-купе

Фото производителя
Британская Bentley продолжает интриговать поклонников новыми тизерами будущей новинки — купе Mulliner Batur. Автомобиль представят уже через несколько дней, а выпущен он будет ограниченным тиражом. Заказы на модель уже остановлены — квота исчерпана.
Мирон Горин

Согласно глобальному пресс-релизу, Mulliner Batur заложит новые решения в дизайн-концепции будущих новинок Bentley. Судя по тизеру, модель получила агрессивный силуэт, элегантную узкую светотехнику и трехмерную решетку радиатора. Вероятно, космическим окажется и салон, инкрустированный, кстати, 18-каратным золотом. В общем, все традиционно — дорого, богато!

Что касается технической начинки, то в движение купе будет приводиться могучим W12 с отдачей в 659 сил. Коробка передач — скорострельный восьмизарядный «автомат».

Кстати, не так давно англичане решили выпустить и удлиненную версию кроссовера Bentayga. Интересно, почему не сразу после дебюта модели? Впрочем, как наверняка отметит обеспеченная публика, лучше поздно, чем никогда.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент
16 августа 2022
143