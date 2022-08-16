Bentley рассекретила новейшее спорт-купе

Согласно глобальному пресс-релизу, Mulliner Batur заложит новые решения в дизайн-концепции будущих новинок Bentley. Судя по тизеру, модель получила агрессивный силуэт, элегантную узкую светотехнику и трехмерную решетку радиатора. Вероятно, космическим окажется и салон, инкрустированный, кстати, 18-каратным золотом. В общем, все традиционно — дорого, богато!

Что касается технической начинки, то в движение купе будет приводиться могучим W12 с отдачей в 659 сил. Коробка передач — скорострельный восьмизарядный «автомат».

Кстати, не так давно англичане решили выпустить и удлиненную версию кроссовера Bentayga. Интересно, почему не сразу после дебюта модели? Впрочем, как наверняка отметит обеспеченная публика, лучше поздно, чем никогда.