Льготы для российского автопрома продлят на 10 лет

Гарантии условий бизнеса, которые не должны ухудшиться, СПИК даст до 31 декабря 2033 года. Иными словами, Минпромторг продлит льготы для автомобильной промышленности почти на 11 лет.

«Такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации. Также это позволит обеспечить создание десятилетнего горизонта планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства России, подразумевающий аннулирование ответственности для импортеров за ввоз на территорию РФ товаров «определенной номенклатуры». Предполагается, что она охватит изделия, запчасти и комплектующие, поступающие в нашу страну в обход официальных каналов поставки их производителей и правообладателей.