Латвийцы представили зверский внедорожник на базе Mercedes-Maybach

Вездеход, получивший версию Black Tiger Lunar Year Edition, а вместе с ней и характерную окраску, катится благодаря 4-литровому V8 Mercedes-AMG. Мощность агрегата после колдовства латвийских умельцев достигает 700 л. с. Привод — полнее некуда!

Среди особенностей «лунного тигра» можно выделить возможность издавать настоящий тигриный рык, а также лазерные прожекторы, как защиту от фотосъемки, и олдскульный виниловый проигрыватель вместо развлекательной мультимедийки.

За безопасность маневров отвечает куча камер и сенсоров, а за защиту водителя и пассажиров — броня. Видимо, авторы проекта рассчитывают на богатых любителей пластинок и бездорожья, опасающихся за собственную жизнь.

Кстати, недавно губернатор Белгородской области приобрел не менее, если не более эффектный внедорожник. Правда, в отличие от европейской модели, машина создана не на агрегатах AMG, а на базе отечественной «Газели».