Российская армия получит полноприводный храм на базе UAZ «Патриот»

КБ «Мобильные комплексы и системы» получит техзадание на создание армейского автомобиля «с учетом имеющейся потребности среди военнослужащих для совершения богослужений и религиозных обрядов». Об этом в ходе круглого стола на военно-техническом форуме «Армия−2022» заявил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС России Олег Веселков.

По его словам, конструкторам предстоит создать образцы передвижного, на базе автомобиля UAZ «Патриот», пункта «работы с верующими военнослужащими». Мероприятие, на котором прозвучали эти заявления, состоялось в Военно-духовном просветительском центре при Главном храме ВС России, сообщает Интерфакс.