Автомобили LADA получат китайские «автоматы»

О том, что на АВТОВАЗе начались переговоры по поводу установки китайских «автоматов» на модели тольяттинского автогиганта, сообщает ресурс Drom, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что за три года предприятие хочет довести выпуск двухпедальных машин до 60%, а единственной моделью, которая не получит автоматическую трансмиссию, станет Niva.

Конкретные китайские компании не называют, но подчеркивается, что рассматривают именно классические «автоматы» с гидротрансформатором. Речь идет даже про восьмиступенчатый вариант. Однако вариаторы также не сбрасывают со счетов и изучают возможности их закупки.

Напомним, что ранее на вазовские машины ставили однодисковый «робот». Также использовался устаревший 4-ступенчатый гидромеханический «автомат» японской Jatco, а позже — довольно современную пару, состоящую из 1,6-литрового двигателя Nissan и вариатора Jatco.