Автомобили LADA получат китайские «автоматы»

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АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя производителями автоматических коробок передач из Китая. Ожидается, что двухпедальные трансмиссии из Поднебесной заменят вариатор и «автомат» производства Jatco. Планы поистине грандиозны: за три года в Тольятти хотят довести выпуск машин с АКП до 60%.
Виктор Васильев

О том, что на АВТОВАЗе начались переговоры по поводу установки китайских «автоматов» на модели тольяттинского автогиганта, сообщает ресурс Drom, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что за три года предприятие хочет довести выпуск двухпедальных машин до 60%, а единственной моделью, которая не получит автоматическую трансмиссию, станет Niva.

Конкретные китайские компании не называют, но подчеркивается, что рассматривают именно классические «автоматы» с гидротрансформатором. Речь идет даже про восьмиступенчатый вариант. Однако вариаторы также не сбрасывают со счетов и изучают возможности их закупки.

Напомним, что ранее на вазовские машины ставили однодисковый «робот». Также использовался устаревший 4-ступенчатый гидромеханический «автомат» японской Jatco, а позже — довольно современную пару, состоящую из 1,6-литрового двигателя Nissan и вариатора Jatco.

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22 августа 2022
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