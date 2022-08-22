BMW придумал МКП для «криворуких» водителей

фото globallookpress.com
Баварский автопроизводитель создал механическую КП, на которой невозможно перепутать передачи. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

BMW получил патент на конструкцию механической трансмиссии, при пользовании которой невозможно случайно «воткнуть» вторую передачу вместо четвертой или первую вместо третьей. Подобные ошибки водителя ведут, как известно, к резкому увеличению оборотов мотора. Это для него отнюдь не полезно, поскольку «перекручивая» двигатель, водитель провоцирует быстрый выход из строя силового агрегата. Для избежания подобных ситуаций, КП оснастили специальными задвижками-блокираторами — как на задней передаче.

Они физически не дают рычагу трансмиссии перемещаться в положения, которые не соответствующие текущей скорости и оборотам мотора. Включить передачу пониже можно будет только в случае, если это не угрожает здоровью «движка» в конкретных условиях. Неизвестно, будет ли изобретение использоваться на серийных авто. Дело в том, что баварский автопроизводитель постепенно выводит «механику» из репертуара своих моделей, адресуя МКП, по большей части, только любителям «мешалок», приобретающих спортивные машины.

технология, мототехника
22 августа 2022
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