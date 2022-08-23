Российский рынок новых автомобилей восстановится не раньше 2024 года

Так, по мнению аналитиков компании «Рольф», к концу года наш авторынок сократится примерно на 70%. А все из-за «ограничения их доступности и высокого уровня неопределенности в цепочках поставок и логистике», говорится в отчете авторетейлера. Любопытно при этом, что «Рольф» не строит радужных прогнозов и на 2023-й: «аналогичная ситуация может сохраниться и в следующем году».

В компании отметили, что из пары десятков иностранных брендов, имеющихся в портфеле авторетейлера, никто окончательно из России не уходил. Хотя это сообщение выглядит крайне странным, учитывая, что «Рольф» работал как минимум с Renault, покинувшей страну в мае… Но да ладно. Итак, никто не уходил, а поставки прекращены лишь на время, и к концу года ситуация должна улучшиться. Кроме того, компания ищет новых поставщиков.

— Специалисты посещают заводы иностранных брендов, изучают производителей, заинтересованных в выходе на российский рынок, и конкретные модели, которые можно предложить частным и корпоративным покупателям. Кроме стран ЕАЭС, в данный момент уже проработаны новые варианты поставок из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Ирана, а ожидаемые законодательные изменения могут позволить ввозить автомобили и с территории Казахстана, цитирует представителей «Рольфа» агентство «Интерфакс».